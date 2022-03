Apple pracuje nad Mac Studio. Będzie mocnym desktopem z monitorem 7K

Do informacji na temat Mac Studio udało się dotrzeć serwisowi 9to5Mac . Sprzęt ma być wewnętrznie znany pod nazwą kodową J375, a według źródeł został oparty na Macu mini, ale ze znacznie bardziej wydajnymi komponentami.

Doniesienia wskazują, że Apple ma wprowadzić do sprzedaży aż dwie wersje Mac Studio. Jeden z nich zostanie oparty na znanym już układzie M1 Max, który został zaprezentowany razem z premierą ostatniego MacBooka Pro. Mocniejszy wariant Mac Studio otrzyma za to nowy, mocniejszy chip, który poznamy dopiero na wydarzeniu.

Aby zadbać o wszystkie potrzeby użytkowników nowego Maca Studio, Apple ma również ogłosić wysokiej klasy monitor pod nazwą Apple Studio Display. Plotki wskazują, że sprzęt będzie mieć rozdzielczość 7K, co sugeruje, że całość projektu została przemyślana pod grafików, fotografów oraz wszystkie inne osoby, które na co dzień pracują z obrazami w wysokiej rozdzielczości.

Jeżeli wszystkie plotki o nowej konfiguracji zostaną potwierdzone, można spodziewać się sprzętu za co najmniej kilka tysięcy dolarów. Nie wiadomo, czy planowana konfiguracja będzie sprzedawana jako zestaw, czy też Apple pozwoli na osobny zakup komputera Mac Studio i monitora. Biorąc jednak pod uwagę, że firma umożliwia kupienie, za kilka tysięcy, dodatkowych kółek do jednego ze swoich produktów, to odpowiedź nasuwa się sama.