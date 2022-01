Polska premiera RTX-a 3050 już za tydzień. W Japonii został wyprzedany

Znany z wielu przecieków użytkownik Twittera o nicku @momomo_us wypatrzył na japońskim Amazonie kartę graficzną RTX 3050 Galakuro wycenioną na 50 138 jenów co w przeliczeniu na złotówki daje ~1735 zł (cena z japońskim 10 proc. podatkiem VAT).

Karta kosztowała więc wyraźnie drożej niż cena sugerowana wynosząca 249 USD, ale to niestety w ostatnim czasie smutna norma. Mimo to GPU zniknęło w ciągu paru godzin, a nie był to jakiś bardzo wyrafinowany model.