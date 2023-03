Drugie życie ciepła z serwerowni. Ogrzewają nim basen

Deep Green to brytyjska firma, która udostępnia swoim klientom moc obliczeniową w chmurze. Krótko mówiąc: utrzymuje w działaniu serwery, z którymi użytkownicy mogą się zdalnie łączyć, by wykorzystywać ich zasoby na przykład do trenowania modeli sztucznej inteligencji, renderowania wideo czy też innych wymagających zadań. Można to porównać do streamingowych usług pozwalających na granie na "czymkolwiek", ale w bardziej biznesowej odsłonie.