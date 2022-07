Windows 10 ma problem z "podwójnymi" drukarkami

Problem Windowsa 10 opisuje Softpedia , zwracając uwagę, że podobną usterkę można zauważyć także po instalacji lipcowych aktualizacji systemu. Błąd opisany jest szczegółowo w dokumentacji aktualizacji Windowsa 10 , gdzie Microsoft podaje, że dotyczy drukarek USB. W większości przypadków problem polega na automatycznym duplikowaniu urządzeń zainstalowanych w systemie. Ich nazwy zyskują dopiski Copy, co może powodować błędy w aplikacjach rozpoznających drukarki wyłącznie po nazwach.

Użytkownicy Windowsa 10, którzy doświadczają takich problemów, proszeni są przez Microsoft o zgłoszenie błędu programistom, a w tle zastosowanie obejścia, które pozwoli drukować pliki. Na początek zalecane jest odwiedzenie Ustawień Windowsa 10 i dotarcie do listy drukarek. Microsoft proponuje sprawdzić, czy drukowanie dla urządzenia z dopiskiem (np. Copy1) działa poprawnie. Jeśli tak i rozwiązuje to problem - na tym można poprzestać.

Jeśli problem istnieje dalej, zalecane jest sprawdzenie zakładki "Porty" we właściwościach zduplikowanej drukarki i zapamiętanie, który jest w użyciu. Informację tę należy przenieść do tego samego miejsca we właściwościach pierwotnej drukarki na liście. Jeśli problem zostanie w ten sposób rozwiązany, zduplikowaną drukarkę można usunąć, a Windows 10 powinien działać tak, jak przed wystąpieniem problemu.