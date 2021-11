Aidan Marlin, inżynier bezpieczeństwa w londyńskim serwisie kolejowym Trainline , o publicznej dostępności tych plików, powiadomił redakcję The Register . Nastąpiło to po zgłoszeniu jego odkrycia platformie HackerOne .

Wspomniane bazy danych ciasteczek zazwyczaj znajdują się w folderze profili Firefoksa . Służą one do przechowywania plików cookie między sesjami przeglądania. Obecnie można je znaleźć, przeszukując GitHuba z określonymi parametrami zapytania , co jest znane jako wyszukiwanie typu "dork".

W wiadomości do redakcji The Register, Marlin podkreślił swoje oburzenie faktem, że GitHub nie traktuje poważnie bezpieczeństwa i prywatności swoich użytkowników. "Mogliby przynajmniej zapobiec pojawianiu się wyników wyszukiwania dork z GitHuba. Gdyby osoby, które wrzuciły te bazy danych ciasteczek, miały świadomość co uczuliły, to narobiłyby w gacie" – napisał zbulwersowany.