FREE NOW z nowym środkiem transportu. W ofercie pojawił się lot balonem

Aplikacja FREE NOW jest doskonale znana warszawiakom. Dotychczas, dzięki zamawianym przez nią przejazdom taksówkami i hulajnogami, polscy użytkownicy mogli poruszać się po drogach, ścieżkach rowerowych i chodnikach stolicy. Teraz, ta platforma integrująca różne środki transportu, zapewni zupełnie nowe doświadczenie. Aplikacja FREE NOW pozwoli bowiem swoim użytkownikom wznieść się w chmury podczas lotu balonem.

W dniach 21-23 lipca w godzinach wieczornych na Błoniach PGE Narodowego użytkownicy FREE NOW będą mogli odbyć kurs balonem 60 metrów nad ziemią. Będzie to doskonała okazja, aby podziwiać zachód słońca z widokiem na panoramę miasta i przyjrzeć się stolicy z niecodziennej, nowej perspektywy – lotu ptaka!

Aby zarejestrować się na lot balonem, należy pobrać aplikację FREE NOW i gdy wyświetli się opcja przelotu balonem, wybrać preferowany dzień oraz godzinę lotu. Szczegóły dotyczące kursu i dokładnej lokalizacji strefy zostaną przesłane mailowo do użytkownika. Liczba miejsc jest ograniczona, a sam lot zależny od warunków pogodowych. W przypadku braku wolnych miejsc można natomiast podziwiać latający balon z drugiego brzegu Wisły – na przykład podczas jazdy Bulwarami Wiślanymi hulajnogami TIER lub Dott, dostępnymi w aplikacji FREE NOW, lub przejeżdżając taksówką FREE NOW w okolicy.

- FREE NOW to teraz prawdziwa superaplikacja mobilności miejskiej, która integruje dostępne w mieście opcje transportu różnych zewnętrznych operatorów, bez potrzeby dodawania kolejnych pojazdów na ulice. Już teraz w 170 miastach Europy oprócz przejazdów z kierowcą oferujemy wszelkie opcje mikromobilności i carsharing. Naszą misją jest przekonywanie o multimodalnym korzystaniu z transportu, a co za tym idzie - ograniczenie liczby aut prywatnych na ulicach miast. Udostępniamy dziś darmowy lot balonem w Warszawie jako wyraz naszych starań, aby mieszkańcy dostrzegali, jak wiele opcji transportowych oferują ich miasta. Przy okazji chcemy zapewnić naszym użytkownikom nietypową atrakcję, dzięki której mają możliwość podziwiania piękna Warszawy z lotu… FREE NOW – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Ta nietypowa, letnia aktywacja dla użytkowników FREE NOW organizowana jest w największych miastach w Europie. Balon FREE NOW odwiedził już Mediolan oraz Dublin, a teraz zawita do Warszawy. Do końca roku pojawi się we wszystkich największych miastach, w których dostępne jest FREE NOW, m.in.: Madrycie, Paryżu, Londynie, Hamburgu, Lizbonie.