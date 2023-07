Google stworzyło nowy komputer kwantowy. "Przekracza możliwości istniejących klasycznych superkomputerów"

Zwolennicy komputerów kwantowych twierdzą, że technologia, która opiera się na szczególnych stanach fizyki kwantowej, może stworzyć niezwykle potężne maszyny zdolne np. do walki ze zmianami klimatycznymi i tworzenia przełomowych leków.

Jednak grożą one również osłabieniem dzisiejszych systemów szyfrowania, co jest priorytetem bezpieczeństwa narodowego.

W tamtym czasie kwestionowali to rywale, którzy argumentowali, że Google wyolbrzymia różnicę między swoją maszyną a tradycyjnymi superkomputerami.

Dodanie większej liczby kubitów zwiększa wykładniczo moc komputera kwantowego, co oznacza, że nowa maszyna jest 241 milionów razy szybsza niż maszyna z 2019 roku.

Steve Brierley, dyrektor generalny firmy kwantowej Riverlane z siedzibą w Cambridge, powiedział: "To kamień milowy. Spór o to, czy osiągnęliśmy, czy rzeczywiście możemy osiągnąć supremację kwantową, został teraz rozwiązany".

Sebastian Weidt, dyrektor naczelny start-upu Universal Quantum z siedzibą w Brighton, powiedział jednak, że komputery kwantowe muszą zademonstrować bardziej praktyczne funkcje: "To bardzo ładna demonstracja przewagi kwantowej. Choć jest to wielkie osiągnięcie akademickie, zastosowany algorytm nie ma tak naprawdę praktycznych zastosowań w świecie rzeczywistym". Dlatego stoimy przed zadaniem przejścia do użytkowych komputerów kwantowych - epoki, w której komputery kwantowe z wieloma tysiącami kubitów faktycznie zaczną dostarczać społeczeństwu korzyści w sposób, w jaki klasyczne komputery nigdy nie będą w stanie - dodał.