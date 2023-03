61 tys. dolarów. W takiej kwocie zamknęła się jedna z transakcji w Counter-Strike: Global Offensive. Dotyczyła ona unikalnej złotej skórki dla karabinu snajperskiego AWP. To jeden wirtualny przedmiot, których ceny w internecie potrafią być wielokrotnie wyższe.

Handel skinami do broni (i nie tylko) kwitnie i konto gracza, który posiada najrzadsze i najbardziej pożądane, może być naprawdę wiele warte. To zaś oznacza, że może być narażone na próby włamania i cyfrowej kradzieży. Jak je dobrze zabezpieczyć? Jak w ogóle zabezpieczyć swoje gry i powiązane z nimi konta, na których są również zapisane wrażliwe dane, takie jak numery kart kredytowych? Nie jest to wcale takie proste. Zwykły antywirus i firewall nie wystarczą. Potrzebne jest coś więcej.

Norton, teraz również dla graczy

Amerykański programista Peter Norton stworzył najbardziej rozpoznawalne na świecie oprogramowanie antywirusowe ponad 30 lat temu. Od tego czasu systemy bezpieczeństwa marki Norton są sukcesywnie rozwijane i wzbogacane. Przez trzy dekady nie straciły swojej wiodącej roli w dziedzinie innowacji w zakresie bezpieczeństwa. Oprogramowanie Norton to bezapelacyjny zwycięzca, jeśli chodzi o liczbę branżowych nagród i wyróżnień przyznanych przez renomowane media. Jeśli ktoś chce naprawdę najlepszych zabezpieczeń dla komputerów osobistych, to najczęściej wybiera właśnie te spod marki Norton.

Norton 360 for Gamers to pakiet zabezpieczeń z wieloma dodatkowymi funkcjami. Może on chociażby przeszukiwać Dark Web i sprawdzać, czy nie krąży tam nasz adres e-mail lub inne wrażliwe dane. Jeśli ktoś ma w planach atak na nasz komputer, Norton się o tym dowie. A ostrzeganie przed możliwym włamaniem to tylko jedna z jego funkcji.

Nie tylko Dark Web Monitoring

Norton 360 for Gamers podniesie alarm, gdy zauważy, że nasz e-mail, tag gracza czy nazwa konta krążą w miejscach, w których nie powinny. Takie powiadomienie o najwyższym priorytecie może nam nawet przerwać grę. Ale tylko jeśli jest krytycznie ważne. Gamingowa wersja Norton 360 została bowiem przygotowana przez samych graczy. A gracze doskonale wiedzą, że okienko powiadomień antywirusa wyskakujące w trakcie gry lub, o zgrozo, przenoszące nas nagle do pulpitu, to nie jest dobre rozwiązanie. I dlatego właśnie Norton dla graczy wyposażony jest w specjalny system optymalizacji alarmów oraz wykrywania uruchomionych gier. A także w dodatkową nową funkcję Norton GO.

Dzięki nim ten zaawansowany pakiet ochronny nie tylko będzie wiedział, kiedy nie powinien nam przeszkadzać, ale też zwiększy wydajność komputera. Za zwalnianie dodatkowej pamięci i mocy procesora poprzez zmniejszanie priorytetów i wyłączanie innych programów działających w tle i podkradających zasoby odpowiada właśnie nowy Norton Game Optimizer. Dawniej gracze, którzy chcieli wycisnąć ostatnie soki ze swojego sprzętu, musieli ręcznie wyłączać dodatkowo obciążające system oprogramowanie zabezpieczające. Norton 360 for Gamers sprawia, że najmądrzejszym wyjściem jest teraz zrobienie czegoś wręcz przeciwnego.

Kompleksowa ochrona, nadzór i… 50 giga na nasze rzeczy

Norton 360 for Gamers to najlepszy sposób chronienia naszej maszyny przed wirusami, spyware, trojanami czy próbami phishingu. Dobrze znana funkcja Password Manager zabezpiecza również wszystkie hasła, numery kart kredytowych i inne wrażliwe dane. Norton 360 for Gamers posiada również wbudowany VPN, który maskuje adres IP i chroni przed atakami DDoS, a przy okazji pozwala zachować maksimum prywatności.

W pakiecie znajduje się też SafeCam, który strzeże kamerki i mikrofonu w naszym laptopie przed nieupoważnionym dostępem. I zaawansowany, wygodny w użyciu system kontroli rodzicielskiej, jeśli nie tylko chcemy chronić komputer naszej pociechy, ale też przypilnować, żeby nie spędzała mnóstwo czasu na graniu lub w sieciach społecznościowych. Norton 360 for Gamers oferuje również w zestawie kompletnie zabezpieczone 50 GB miejsca na dysku w chmurze do przechowywania kopii zapasowych najważniejszych plików, na których szczególnie nam zależy.

Czy więc warto?

Zdecydowanie tak. Także dlatego, że teraz można te wszystkie funkcje ochronne mieć o połowę taniej. Za najwyższą jakość i najlepsze zabezpieczenia trzeba zapłacić, ale w aktualnej promocji rok korzystania ze wszystkich dobrodziejstw Norton 360 for Gamers będzie nas kosztował o 57 proc. mniej. Pakiet dla graczy to licencja na trzy różne urządzenia, więc możemy zabezpieczyć nie tylko swojego peceta, ale też smartfon i tablet. W końcu na nich też korzystamy z tych samych e-maili i często logujemy się na konta naszych gier.

Nawet jeśli nie jesteśmy zapalonymi graczami i nie potrzebujemy opcji takich jak Norton Game Optimizer, warto się zainteresować aktualną ofertą. Większość pakietów ochronnych Nortona jest teraz dostępnych w bardzo dobrych promocjach – klasyczny Norton AntiVirus Plus na przykład można mieć na rok aż o 70 proc. taniej! Można też za darmo oczywiście, bo 15-dniowa wersja testowa programu dostępna jest w naszych zasobach.