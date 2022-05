Grindr sprzedawał dane o użytkownikach. Aplikacja dla gejów mogła wydać księdza

Przedstawiciele Grindra poinformowali dziennik The Wall Street Journal, że dwa lata temu zaprzestali udostępniania danych reklamodawcom, odcinając przepływ wszelkich informacji o lokalizacji. "Od początku 2020 roku Grindr udostępnia partnerom reklamowym mniej informacji niż jakakolwiek duża platforma technologiczna i większość naszych konkurentów, ograniczając informacje, które udostępniamy do adresu IP, identyfikatora reklamy i podstawowych informacji niezbędnych do obsługi dostarczania reklam" – powiedział rzecznik Grindra.