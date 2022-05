Groźny trojan ERMAC powraca. Sprawdź, czy instalowałeś tę aplikację

CSIRT KNF, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego informuje o nowej, niebezpiecznej domenie - hxxps://boltfood[.]site. Strona wykorzystuje wizerunek znanej i lubianej aplikacji Bolt Food, którą wielu Polaków używa do zamawiania jedzenia. Wirtyna próbuje wymusić instalację aplikacji, a tym samym i złośliwego oprogramowania ERMAC. Ten trojan bankowy to poważne zagrożenie dla posiadaczy urządzeń z systemem Android.

Jak wyjaśniał już Oskar Ziomek, ERMAC jest wyjątkowo niebezpieczny, bo "jest zdolny do wykradania wszelkiej maści danych logowania - począwszy od tych do serwisów społecznościowych, na bankowości elektronicznej kończąc. Nieświadomy użytkownik może w ten sposób stracić pieniądze, bo oszuści będą dysponować jego loginem i hasłem do banku". ERMAC wykrada nie tylko dane uwierzytelniające i informacje bankowe. Może przejąć również nasze kontakty, wiadomości tekstowe, a nawet uruchamiać aplikacja na zainfekowanych urządzeniach.