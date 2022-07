Oszustwo "na Netflix". Sprawdź, czy dostałeś taką wiadomość

Cyberprzestępcy stale szukają sposobu na to, by okradać internautów. Niektórzy są bardziej kreatywni i tworzą dość złożone scenariusze, dzięki którym zdobywają zaufanie swoich ofiar. Przekonał się o tym 45-letni mieszkaniec Lubina . W innych przypadkach działanie jest nieco mniej kreatywne. Jedną z metod wykorzystywanych przez oszustów jest metoda "na Netflix".

Jedna z naszych czytelniczek poinformowała nas o podejrzanych wiadomościach e-mail, które otrzymała w ostatnim czasie. Ich nadawca starał się zasugerować problem z dokonaniem płatności za usługę. Miał on dotyczyć karty płatniczej i hasła 3D.

Cyberprzestępcy wykorzystują trend na TikToku do oszukiwania internautów

W tym przypadku oszust nie trafił zbyt dobrze. Nasza czytelniczka nigdy nie była abonentem usługi Netflix, więc nie dała się nabrać. Imię w nagłówku maila również się nie zgadza. Wydaje się więc, że mail rozsyłany jest do całkowicie losowych odbiorców.

Zastanawiać może adres mailowy nadawcy, który wydaje się należeć do firmy związanej z oponami. Możliwe, że pierwotny właściciel konta mailowego nie jest świadomy, że jest ono wykorzystywane przez cyberprzestępców.

Nasza czytelniczka załączyła też wiadomość, którą otrzymała w maju. Wówczas oszust działał w nieco inny sposób. Sugerował, że pobrano dwa razy więcej pieniędzy, niż było to konieczne. Przesłany mail zachęcał do kliknięcia odnośnika, aby zatwierdzić zwrot środków na konto.

Celem obu wiadomości było rzecz jasna zachęcenie odbiorców do przekazania wrażliwych danych - dostępu do internetowego konta bankowego lub danych karty płatniczej. Przy natłoku wiadomości, które otrzymujemy każdego dnia, łatwo się pomylić. Mimo wszystko należy pamiętać o ostrożności, szczególnie wówczas, gdy ktoś zachęca nas w wiadomości mailowej do przelania lub odebrania pieniędzy.