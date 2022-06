HTML5: na ile naprawdę przeglądarki są dziś zgodne ze standardami?

HTML5 powstawał chaotycznie - znajdował się w stanie permanentnego szkicu, a przeglądarki implementowały różne jego fragmenty stosując odmienne podejścia. Po długim czasie, schizofreniczny model rozwoju został skodyfikowany jako oficjalny: kontrola nad HTML5 przeszła z Konsorcjum WWW do organizacji WHATWG . W międzyczasie, przeglądarki rozpoczęły implementację "standardu" w skoordynowany sposób, dzięki czemu wzrosła liczba aplikacji.

W kilku miejscach. Przede wszystkim, HTML5Test nie jest autorytatywny i jest nieco wiekowy. Standard poszedł do przodu przez ten czas, kilka elementów sprawdzanych przez test nie ma raczej szans na implementację. Zresztą jest inicjatywą oddolną (stworzył go Niels Leenheer ), a nie oficjalnym narzędziem pomiarowym. Umownie przyjął się przez pewien czas jako narzędzie porównawcze przeglądarek.

Po drugie, implementacja wielu elementów HTML5 była przejściowa/próbna. Dopiero teraz są one implementowane "na serio", co widać np. w roadmapie Chrome . U2F i RTC otrzymują nowe wersje implementacji.

Wreszcie, zgodność silnika to nie wszystko. Liczy się także wydajność oraz elementy niewchodzące w skład silnika. Blokada autoodtwarzania, wykrywanie wyciekłych haseł i wszelkie paski boczne - to już cechy samej przeglądarki. Ponieważ to w tym programie spędzamy dziś większość czasu, presja na optymalizację (wydajności i interfejsu) pozostaje wysoka. Przeglądarki czeka intensywny rozwój przez wiele lat.