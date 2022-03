Jak znalazłem nowego kompana w pracy. Lenovo Tab P12 Pro, czyli tablet dla wymagających

Na początek szczere wyznanie. W kwestii sprzętu elektronicznego bywam dość trudnym użytkownikiem. Przez lata prowadzenia firmy (w przyszłym roku minie równo dekada) korzystałem z wielu urządzeń. Było pewnie z kilkanaście smartfonów (bo telefony wyjątkowo krótko "żyją" w moich dłoniach), z sześć laptopów, na początku w biurze stał jeszcze wysłużony pecet i kilka tabletów.

Te ostatnie najczęściej otrzymywałem przy okazji przedłużenia umowy z operatorem sieci komórkowej, więc nie przywiązywałem szczególnej wagi do ich parametrów. Ot, po prostu miałem sprzęt, który można łatwiej niż komputer zabrać w podróż. A w wolnej chwili obejrzeć film czy poprzeglądać internet na większym ekranie niż w smartfonie. Pracować na tablecie nigdy szczególnie nie lubiłem. Być może dlatego, że żaden z nich nie spełniał moich oczekiwań.

Lenovo Tab P12 Pro, czyli tablet dla wymagających

Czas przeszły jest tu kluczowy. Wszystko zmieniło się, gdy trafił do mnie tablet Lenovo Tab P12 Pro. Już jego gabaryty, a zatem 12,6-calowy wyświetlacz z niewielką ramką wokół ekranu przy wadze zaledwie 565 g sprawiły, że zdecydowałem się bliżej przyjrzeć nowemu flagowcowi tej marki.

Najwyższa jakość obrazu i dźwięku

Ekran zachwyca nie tylko rozmiarami, ale i jakością wyświetlanego obrazu. Technologia AMOLED 2K wsparta HDR10+ i Dolby Vision zapewnia znakomitą wyrazistość, świetny kontrast oraz imponującą różnorodność kolorów. Jasność na poziomie 600 nitów sprawia, że bez problemu można korzystać z tabletu na zewnątrz i przy pełnym słońcu. Ekran o odświeżaniu 120 Hz działa bardzo płynnie nie tylko przy moim firmowym użytkowaniu, ale też podczas grania, co szybko przetestował mój chrześniak.

Lenovo Tab P12 Pro, czyli tablet dla wymagających

Ekran pokryty jest wytrzymałym i odpornym na upadki szkłem Corning Gorilla Glass 5. Wart odnotowania jest też fakt, że urządzenie posiada certyfikat TÜV Rheinland Full Care, a zatem jest bezpieczny dla oczu, nawet podczas wielogodzinnej pracy.

Korzystanie z wszelkich multimediów na tablecie Lenovo Tab P12 Pro to czysta przyjemność. Sprzęt wyposażony jest w cztery głośniki JBL i system Dolby Atmos. Oglądając film czy słuchając muzyki, mamy wrażenie, że dźwięk wręcz nas otacza. Inteligentny algorytm umożliwia odtwarzanie brzmienia stale zorientowanego na użytkownika. Bardzo dobrze tablet sprawdza się także podczas wideokonferencji. Głos rozmówcy nawet w hałaśliwym otoczeniu dociera do nas wyraźnie, a kamera umożliwia łatwe rozmywanie tła. Inteligentny obiektyw można też wykorzystać do logowania dzięki funkcji rozpoznawania twarzy.

Notowanie jak długopisem

Lenovo Tab P12 Pro przekonał mnie, że znakomicie sprawdza się jako mobilne urządzenie w pracy. Jak już wyżej wspomniałem, ma prawie 13-calowy ekran, który dorównuje wielkością niejednemu laptopowi, którego posiadałem. Tablet ten może też pełnić rolę drugiego bezprzewodowego monitora (aplikacja Lenovo Project Unity ułatwia przerzucanie danych między dwoma urządzeniami). Do sprzętu Lenovo możemy też podłączyć opcjonalną klawiaturę. Dla mnie to kolejna ogromna zaleta, bo pisanie nawet krótkich tekstów bez czucia pod palcami tradycyjnych klawiszy zawsze przychodziło mi z mozołem.

Lenovo Tab P12 Pro, czyli tablet dla wymagających

Do dziś – pewnie nieco staroświecko – wiele rzeczy lubię też mieć zanotowanych ręcznie w notesie lub kalendarzu. Uznaję, że wtedy na pewno o tym nie zapomnę. W tym przypadku mogę to zrobić od razu w tablecie. Dołączone do urządzania pełnowymiarowe piórko daje możliwość notowania i rysowania tak, jakbyśmy trzymali w dłoniach normalny długopis. Co ważne, pióro ładuje się bezprzewodowo, a odłączenie go od tabletu powoduje natychmiastowe uruchomienie aplikacji tekstowej Instant Memo.

A jeśli o aplikacjach mowa, to w sklepie Google Play – bez względu na to, w jakiej branży działamy – znajdziemy wszystko, czego będziemy potrzebowali do naszej pracy (o najnowszych grach nie wspominając).

Niezwykle przydatna okazała się być też funkcja przekształcenia tabletu w dodatkowy bezprzewodowy ekran do laptopa. Dzięki aplikacji Lenovo Project Unity obsługuje również dotyk i wprowadzanie danych za pomocą pióra, co niezwykle usprawnia produktywność.

Szybkie działania i wytrzymała bateria

Tablet Lenovo Tab P12 Pro napędza procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G z certyfikatem Wi-Fi 6. Pracując jednocześnie nawet na wielu programach, nie będziemy mieć najmniejszych zastrzeżeń do płynności i szybkości działania. Bateria o mocy 10200 mAh według danych producenta powinna wystarczyć nawet na 17 godzin intensywnej pracy. Do końca tych danych nie mogłem zweryfikować, ale załatwiając przez cały dzień mnóstwo firmowych spraw, odbywając dwa dość długie spotkania online z klientami oraz oglądając w wolnej chwili ponad godzinny program na YouTube, nie zużyłem nawet 50 proc. baterii. Zresztą szybkie doładowanie tabletu nie stanowi żadnego kłopotu.

Lenovo Tab P12 Pro, czyli tablet dla wymagających

Lenovo Tab P12 Pro to imponujące parametrami i wyglądem mobilne urządzenie, które sprawdzi się jako podstawowy firmowy sprzęt, w podróży czy podczas wieczornej rozrywki. W moim biurze na pewno zagości na stałe.