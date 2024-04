Karta miejska, której nie ma. Wypełniasz wniosek i tracisz pieniądze

Wierząc w możliwość atrakcyjnego cenowo zakupu lub wzięcia udziału w konkursie prosimy się o kłopot - zwraca uwagę Niebezpiecznik. Wnioski, które można znaleźć w sieci i które są rzekomo niezbędne do otrzymania karty, to spreparowane strony, za pośrednictwem których oszuści kradną dane . W kolejnych etapach ofiara proszona jest zarówno o dane osobowe, jak i kompletne numery karty płatniczej. Docelowo żadnej karty miejskiej oczywiście nie otrzyma.

Jeśli formularz został już wypełniony, następny zalecany krok to kontakt w bankiem, celem zatrzymania dalszych transakcji z karty. Z uwagi na podanie wszystkich danych, można się spodziewać, ze w przyszłości oszuści zechcą je wykorzystać także do innych ataków. Jak zauważa Niebiezpiecznik, docelowo można więc spodziewać się także wiadomości phishingowych lub innych form kontaktu, w których atakujący będą próbowali swoich sił, by zachęcić ofiarę do kliknięcia fałszywego linku, pobrania załącznika czy instalacji spreparowanej aplikacji.