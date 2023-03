Karta na 21 dysków SSD. Apex Storage X21 to prawdziwa bestia

Apex Storage X21 to specjalna karta rozszerzeń, która na pierwszy rzut oka może przypominać stare, dwuprocesorowe karty graficzne (tzw. kanapki). Zresztą, zobaczcie sami:

W rzeczywistości jest to specjalna karta pod PCI-Express 4.0 x16, która pozwoli na rozszerzenie pojemności pamięci masowej w serwerze – taka konstrukcja szczególnie sprawdzi się przy tworzeniu baz danych, serwerów plików, czy po prostu obsłudze narzędzi do edycji materiałów wideo 4K/8K. To podobno najwydajniejsze i najpojemniejsze tego typu urządzenie na rynku.