Killnet uderzył w NATO? Prokremlowscy hakerzy utrudnili pomoc ofiarom trzęsienia ziemi

Hakerzy z grupy Killnet za pośrednictwem mediów społecznościowych przyznali się do przeprowadzenia ataków DDoS (Distributed Denial of Service) na NATO, ale nie zdradzili ich szczegółów. The Telegraph przekazał, że oprócz zakłóceń kontaktu pomiędzy NATO a samolotami wojskowymi zauważono również, że przez kilka godzin nie działała strona internetowa Dowództwa Operacji Specjalnych NATO (Nato Special Operations Headquarters – NSHQ). Zakłócenia dotyczyły też programu Strategic Airlift Capability (SAC).