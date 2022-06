Lazarus atakuje. Hakerzy szpiegują w związku z wojną w Ukrainie

Operacja In(ter)ception prowadzona przez grupę skupiała się na europejskich kontrahentach z branży lotniczej. Co ciekawe, pierwsze działania hakerów miały miejsce już w 2020 roku, kiedy to przestępcy wykorzystywali media społecznościowe aby budować zaufanie między hakerem, a niczego pracownikiem danej firmy z branży lotniczej. Grupa wykorzystywała przede wszystkim portal Linkedin do wyszukiwania kolejnych ofiar.