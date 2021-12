LastPass odpiera zarzuty użytkowników: "hasła są bezpieczne"

LastPass jest w ostatnich dniach krytykowany przez użytkowników, którzy dostają powiadomienia o rzekomo udanym logowaniu na ich konto z innych lokalizacji - opisuje AppleInsider. Z perspektywy użytkowników wszystko wskazuje więc na to, że ktoś jest w posiadaniu właściwych haseł głównych do programu, przez co potrafi dostać się do kont osób trzecich.