Wykryte przez badaczy złośliwe oprogramowanie ma być trudne do zidentyfikowania, a dodatkowo zostało napisane w języku programowania Google o otwartym kodzie źródłowym. Niestety, nie wiadomo kto stoi za opracowaniem BotenaGo. Eksperci nie są także pewni jaka jest pełna skala urządzeń, które są podatne na to złośliwe oprogramowanie.

Po ustaleniu przez malware, że dane urządzenie jest podatne na atak, rozpoczyna on dostarczanie exploita. W tym celu wysyła najpierw zapytanie do celu za pomocą prostego żądania GET. Następnie przeszukuje dane zwrócone za pomocą tego żądania aby wykorzystać je do dalszego ataku.