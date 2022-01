MoonBounce atakuje. Użytkownika nie uratuje nawet format czy wymiana dysku

Celem działania MoonBouce jest ułatwienie wdrażania złośliwego oprogramowania działającego w trybie użytkownika. Wieloetapowy łańcuch haków ułatwia propagację złośliwego kodu do innych komponentów rozruchowych podczas uruchamiania systemu, umożliwiając wprowadzenie szkodliwego sterownika do przestrzeni adresowej pamięci jądra Windowsa.

Wspomniany sterownik, który działa w początkowej fazie wykonywania jądra, jest odpowiedzialny za wdrażanie złośliwego oprogramowania w trybie użytkownika poprzez wstrzyknięcie go do procesu svchost.exe po uruchomieniu systemu operacyjnego. Ostatecznie złośliwe oprogramowanie działające w trybie użytkownika próbuje pobrać kolejny etap ładunku do uruchomienia w pamięci, jednak eksperci Kaspersky nie byli w stanie go pozyskać.