Meta będzie tłumaczyć 200 języków. Ta technologia może zmienić świat

Czy język jest ważny? Odpowiedzi specjalistów z Meta są mniej więcej takie, że tak, ponieważ stanowi kluczowe narzędzie, którym posługujemy się w życiu. Język to wszystko, to sposób, w jaki możemy wyrażać siebie, mówi Safiyyah Saleem, Technical Program Manager w Meta AI.

Jean Maillar, Research Engineer w Meta AI stwierdza, że jeśli nie rozumiemy tego co mówią oraz piszą inni, to zostajemy w tyle. Jego wypowiedź jest swego rodzaju wyjaśnieniem nazwy: "No Language Left Behind".

Meta przygotowała NLLB-200

Meta AI chwali się technologią do tłumaczenia 200 języków. Holger Schwenk, Research Scientist zwraca uwagę na to, że czasem niewystarczająca ilość danych stanowi realne wyzwanie. Dlatego on i jego zespół zdecydowali się opracować metodę skupioną na "szukaniu igły w stogu siana" oraz porównywaniu różnych zdań. Następnie można to wykorzystać do wytrenowania niezbędnych modeli.

Sergey Edunov, Research Manager przy okazji opowiada o tym, że problem często sprowadza się do tego, iż w przypadku niektórych języków ilość dostępnych informacji jest tak mała, że dosłownie potrzebne jest odszukanie ludzi posługujących się tym konkretnym językiem.

No Language Left Behind (NLLB) ma wykorzystać możliwości oferowane przez maszynowe tłumaczenie. Powstał jeden model AI określany jako NLLB-200, który według zapewnień ma zdolność tłumaczenia 200 różnych języków, a rezultaty mają charakteryzować się wyższym stopniem dokładności niż ma to miejsce w przypadku innych, starszych metod – w oficjalnym komunikacie można wyczytać, że udało się uzyskać o 44% wyższą dokładność. Z kolei m.in. dla niektórych języków z Afryki, tłumaczenia NLLB-200 mają być o 70% dokładniejsze.

FLORES-200

FLORES-200 to zestaw danych pozwalający ocenić wydajność NLLB-200 i potwierdzić czy jakość efektów tłumaczeń jest dostatecznie wysoka. Zarówno NLLB-200, jak i FLORES-200 zostają udostępnione zainteresowanym deweloperom. Na zachętę ogłoszono również możliwość otrzymania dotacji w wysokości 200 tys. USD. Meta chce w ten sposób zachęcić naukowców oraz organizacje non-profit do tego, żeby sięgały po te narzędzia w swoich badaniach i przy okazji wspomagały ich dalszy rozwój.

Wydajne tłumaczenie możliwie największej grupy języków niewątpliwie przyda się w Metaverse, więc łatwo zrozumieć motywację firmy do rozwijania takich projektów.