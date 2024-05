mObywatel się zmieni. Unia podała datę

eIDAS2 Wprowadzi Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej (ETPC). Są to osobiste portfele cyfrowe, które będą honorowane w całej Unii Europejskiej. Pozwolą one m.in. na potwierdzanie tożsamości, korzystając z publicznych i niektórych komercyjnych usług online i offline i wybrać określone dokumenty i dane, by dzielić się nimi bezpiecznie. Użytkownicy będą mieli prawo decydować, czy chcą korzystać z portfela, czy nie.