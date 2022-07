Marriott zhakowany. Przestępcy wykradli 20 GB danych i zrugali zabezpieczenia

Do akcji przeprowadzonej przez zorganizowaną grupę cyberprzestępczą doszło w pierwszej połowie czerwca. Grupa anonimowych hakerów wyłudziła informacje od pracownika BWI Airport Marriott, co pozwoliło im następnie uzyskać dostęp do 20 GB danych – zauważa Bitfinder zajmujący się cyberbezpieczeństwem.