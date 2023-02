Skala rozpowszechniania się złośliwego oprogramowania komputerowego może zaskakiwać. W obliczu niemal nieprzerwanego kontaktu z siecią internetową jesteśmy bardzo mocno narażeni na to, że prędzej czy później zetkniemy się w niej z przestępcami. Okazuje się, że jest o to względnie łatwo.

Qbot został wykryty w ponad 6,5 proc. sieci na całym świecie. Jest to też najpopularniejszy malware w Polsce - w naszym kraju został on znaleziony w niemal 4 proc. sieci firmowych. Jego możliwości są ogromne - potrafi wykradać poświadczenia bankowe i rejestrować wpisywane na klawiaturze znaki. Najczęściej jest dystrybuowany przez wiadomości spam. Jego detekcja jest utrudniona przez takie metody, jak anty-VM, anty-debuggowanie czy anty-sandbox.

Drugim najpopularniejszym wirusem komputerowym jest Lokibot. Oprogramowanie to znaleziono w ok. 6 proc. światowych sieci w styczniu. Narzędzie to służy do kradzieży informacji z urządzeń napędzanych systemem Windows oraz Android. Pobiera ono dane uwierzytelniające z różnych aplikacji, przeglądarek internetowych, poczty e-mail czy narzędzi administratorów sieci IT.