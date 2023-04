"To ty na filmie?". Polacy masowo dostają takie wiadomości

Link, który przesyłany jest w wiadomości, prowadzi do strony podobnej do okna logowania do Facebooka . Oszuści starają się wyłudzić w ten sposób nasze dane i zalogować się na nasze konto w serwisie.

Przejęte w ten sposób konto może posłużyć do realizacji innych kampanii, m.in. oszustw "na BLIK-a". To perfidna metoda działania oszustów, którzy po przejęciu konta na Facebooku wysyłają do znajomych wiadomości z prośbą o uiszczenie drobnej płatności za pośrednictwem usługi BLIK, przesyłając np. link do opłacenia zamówienia. W rzeczywistości jest to spreparowana wcześniej strona, która służy do przechwycenia danych. Kod BLIK wykorzystywany jest w tej sytuacji do wykradnięcia dużej kwoty z konta nadawcy.