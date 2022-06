Najszybszy komputer na świecie okazał się jeszcze szybszy. Pobił własny rekord

Obliczenia eksaskalowe odnoszą się do systemów obliczeniowych zdolnych do obliczenia co najmniej 1018 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Superkomputer Frontier z Laboratorium Oak Ridge ma być w stanie uzyskiwać 1,1 eksaflopa wydajności i oferuje teoretyczną szczytową wydajność wynoszącą 2 eksaflopy, czyli dwa kwintyliony obliczeń na sekundę.