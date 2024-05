Windows 11: jak wyłączyć kompresję pamięci?

Całkowite wyłączenie pliku wymiany może być niewskazane, między innymi ze względu na zgodność. Podobnie ostrożnie należy podchodzić do wyłączania mechanizmów prefetch /preload, które mimo pozornej nieprzydatności mogą mieć istotny wpływ na prędkość uruchamiania aplikacji niestartujących w tle (choć istotność metody prefetch wciąż spada, ze względu na zmianę natury pracy z dzisiejszymi komputerami).

Najmniej inwazyjne wydaje się wyłączenie kompresji pamięci - acz nie wolno zapomnieć, że wpływ wyłączenia go na wzrost wydajności może być niezauważalny lub trudny do oszacowania. Jest to wszystko efektem braku kontroli nad wykorzystywaniem pliku wymiany w Windows - funkcjonalności eksponowanej w systemach linuksowych pod nazwą "swappiness". W Windows możemy zmienić rozmiar, lokalizację i obecność pliku wymiany.