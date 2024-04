Natłok fałszywych reklam. Nie daj się naciąć

Jak informuje CSIRT KNF, oszuści w reklamach oferują użytkownikom możliwość szybkiego zarobku bez ponoszenia ryzyka. W rzeczywistości odnośniki prowadzą do niebezpiecznych stron, których zadaniem jest wyłudzanie danych od użytkowników. W zależności od tego, jakie dane zostaną wykradzione, mogą one posłużyć na przykład do uzyskania dostępu do konta bankowego lub do przygotowania spersonalizowanego cyberataku.