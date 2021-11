Galopująca inflacja sprawia, że zaczynamy ograniczać wydatki. Coraz łaskawszym wzrokiem patrzymy też na rabaty i wyprzedaże – właściwie już bez względu na rodzaj sklepu.

Tegoroczny Black Friday, Black Week czy Cyber Monday mogą być dużo bardziej popularne niż w poprzednich latach.

Jak wynika z badania SMSAPI, aż 62,5 proc. ankietowanych już teraz zapowiada, że zamierza zrobić zakupy podczas najbliższego "czarnego piątku" (26 listopada) lub w następujący po nim "cyfrowy poniedziałek".

By zakupy były jak najtańsze, coraz chętniej korzystamy z promocji, obniżek, rabatów. Stąd też popularność w internecie grup, stron z rabatami i kuponami czy newsletterów, które informują nas o zniżkach.

Tyle tylko, że w natłoku informacji trudno się w tym wszystkim połapać. Bardzo często też zapominamy, że z jakiejś zniżki można skorzystać. Kto pamięta, że jego bank oferuje tańsze zakupy? Kto pamięta o kuponach rabatowych?

Niekiedy sobie przypominamy i udaje nam się znaleźć jakieś kody w sieci. Tyle tylko, że jakoś nie zawsze sprzedawca je przyjmuje, bo kod wygasł albo źle skopiowaliśmy literkę lub cyferkę. Więc można niby kupić coś taniej, ale nie można. Jak więc to zrobić?

Pasuje do każdej przeglądarki

Alebarat.com to dodatek do przeglądarki: Google Chrome, Firefox, Opera, Edge czy Safari. Na co dzień go nie widzimy. Instalacja trwa dosłownie kilka sekund. I nic więcej nie musimy robić.

Alerabat.com pojawi się, gdy będziemy robili zakupy w sklepie internetowym, czy na Allegro. Gdy już będziemy płacić za zakupy, alerabat.com zapyta, czy chcemy skorzystać z kodu, dzięki któremu zakupy mogą być tańsze. Na dodatek sam umieści go w odpowiednim polu na stronie sklepu. I tyle. Niezłe, co? Wtyczkę najlepiej pobrać ze strony alerabat.com

Ile można oszczędzić na zakupach?

Przeglądając oferty w sieci, bo na zakupy stacjonarne coraz rzadziej mamy ochotę – można się pogubić, bo rozrzut cenowy jest kosmiczny.

Na początek przyjrzyjmy się dziecięcej kurtce. Tym razem marki Volcano. Różnica w cenie między różnymi sklepami w Internecie wyniosła ponad 100 zł!

Najtaniej okazało się na Allegro. Trwający Black Week spowodował, że produkt przeceniono z 289 zł na 189,99 zł. Do tego przesyłka za darmo. Dzięki wtyczce Alebarabat.com dostaliśmy jeszcze 10 zł zniżki. Wydaliśmy więc mniej o 109 zł.

W przypadku butów trekkingowych KEEN rozbieżność między cenami w sieci wahała się od 209 zł do 319 zł. Tym razem znaleźliśmy ofertę na e-obuwie za 209 zł (przecena z okazji Black Friday z 299 zł). Kolejna oszczędność 90 zł. Gdy dorzucilibyśmy coś jeszcze za 100 zł do koszyka, to dzięki alerabat.com zakupy byłyby tańsze aż o 50 złotych! Nie warto?

Tysiące kodów zniżkowych

Szukanie najlepszych cen to jedno, ale korzystanie ze wspomnianych rabatów to dodatkowa korzyść. Gdzie je znaleźć? Wchodząc na stronę alerabat.com, mamy do dyspozycji całą listę sklepów, platform czy punktów, które na bieżąco informują o rabatach, zniżkach i wyprzedażach. Nic jednak nie trzeba zapamiętywać, kopiować, choć warto spojrzeć.

Obecnie alerabat.com oferuje 16 800 kodów zniżkowych i promocje w 3 tysiącach sklepów. Średnia wartość obniżki to 21 procent, czyli ok. 120 zł. Przykłady?

- legginsy z wysoką talią Design 2 Move 3-Stripes Long firmy Adidas w cenie 107,40 zł zamiast 179 zł,

- rajstopy Cloe od Gabrielli za 11,07 zł zamiast 36,90 zł,

- zabawkę Fisher-Price Siostrzyczka Szczeniaczka FPP63 na Allegro za 89,99 zł zamiast 129,99 zł,

- wiertarko-wkrętarkę Einhell TH-CD 12-2 Li za 99,99 zł zamiast 189 zł – też na Allegro,

- bransoletka Pandora Reflexions za 207,20 zł zamiast 259 zł,

- Industrialna 4-punktowa lampa Cage Rack na stronie lampyiswiatlo.pl za 575 zł zamiast 1365 zł.

Z alerabat.com nie szukaj niczego w sieci

Jak dokładnie działa wyszukiwanie rabatów?

Wtyczka alerabat.com przypina się do paska zadań przeglądarki i przy każdych zakupach "wyskakuje" czerwone okienko, a w nim informacje – czy w tym konkretnie sklepie możemy liczyć na rabat, w jakiej wysokości, za jaką minimum kwotę musimy zrobić zakupy (lub też bez limitu) oraz do kiedy trwa promocja. Wtyczka pozwala na również na monitorowanie cen produktów w poszczególnych sklepach oraz tworzenie list zakupowych.

Kod rabatowy uruchamia się w momencie, gdy przechodzimy do kasy. Wtyczka alerabat.com przejrzy jego zawartość oraz sprawdzi, jakie zniżki i w jakiej wysokości zastosuje. Proste.

Cierpliwości. Poczekaj na promocję

Jeśli sklep w danym okresie nie prowadzi wyprzedaży czy promocji, alerabat.com też nas o tym powiadomi. A jeśli postanowiliśmy za wszelką cenę kupić np. kozaki Mavis marki Steve Madden i póki co nie stać nas na wydanie 739 zł – to musimy wykazać się odrobiną cierpliwości.

Możemy ustawić tak wtyczkę, że ta automatycznie poinformuje nas o obniżce ceny tych butów o 10, 20 czy 50 proc. i to w określonym czasie – 30, 60 albo 90 dni. Wystarczą dosłownie 3 kliknięcia.

Czy wtyczka będzie nas śledzić?

Nie – tak zapewniają autorzy strony.

Alerabat.com przyjmuje informację o dacie i godzinie zamówienia, wartości i numerze, ale są to jedynie ogólne dane bez możliwości zidentyfikowania konkretnej osoby, która dokona zakupu.