Microsoft da ci większą kontrolę. Windows 11 z nowym podejściem

W artykule opublikowanym w serwisie WindowsLatest możemy przeczytać, że Microsoft skupia się na czterech celach w swojej nadchodzącej aktualizacji. Są nimi: przejrzystość, prywatność oraz kontrola w rękach użytkownika i należący do niego wybór. Krótko mówiąc: zamiast utrudniać, system Windows 11 ma ułatwiać dokonywanie własnych decyzji i dostosowywanie komputera do własnych potrzeb czy też preferencji.

Jednym z efektów takiego podejścia będzie ułatwione kontrolowanie aplikacji domyślnych. Chodzi tu naturalnie o programy, które są przypisane do określonych działań w obrębie systemu lub otwierania plików o danych rozszerzeniach. Dzięki dodatkowi w postaci "Settings deep link URI" użytkownik będzie przenoszony bezpośrednio do właściwej lokalizacji w Ustawieniach, gdy kliknie łącze w aplikacji. Przykładowo: gdy Chrome spyta cię, czy chcesz, by stał się twoim domyślnym czytnikiem PDF-ów, to po potwierdzeniu wyboru trafisz do sekcji Ustawień poświęconej tej właśnie opcji.