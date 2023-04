Nvidia obniży ceny RTX 4070? Karty są za drogie

Serwis Digital Trends, powołując się na Igor's Lab, informuje o możliwych przecenach najnowszej karty graficznej zielonych, czyli Nvidia RTX 4070. Jej premierowa cena wynosi 599 dolarów, co w polskich sklepach przekłada się na ceny przekraczające 3000 złotych. To zdecydowanie nie budżetowy sprzęt, w związku z czym trudno spodziewać się, by ludzie masowo rzucili się na zakupy.