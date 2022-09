Oszuści udają rządowy portal. Straszą konsekwencjami zignorowania e-maila

Wspomniany w fałszywej wiadomości załącznik to w rzeczywistości archiwum, w którym znajduje się złośliwy skrypt, który po otwarciu infekuje system. Jego otwarcie może skutkować przejęciem haseł i innych wrażliwych informacji przez cyberprzestępców. Te mogą później zostać przez nich sprzedane osobom trzecim lub wykorzystane np. do logowania do bankowości internetowej. Właśnie dlatego pod żadnym pozorem nie należy ufać żadnym podejrzanym wiadomościom, nawet jeśli wyglądają na oficjalnie wysłane przez rządowy portal.