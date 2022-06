Oszustwo "na Vinted". Przestępcy wzięli pożyczkę na 12 tys. złotych

Podobnie jak w wielu podobnych oszustwach, przestępcy skontaktowali się z naszą czytelniczką w sprawie wystawionych przez nią produktów. Kobieta otrzymała od nich wiadomość, ze spreparowaną treścią dotyczącą sprzedaży konkretnego ubrania oraz link do fałszywej strony umożliwiającej potwierdzenie sprzedaży i rzekome odebranie środków z transakcji.

Sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich osób sprzedających na Vinted powinien być nietypowy mail, który próbuje podszywać się pod wiadomość systemową informującą o sprzedaży. Oszuści, najprawdopodobniej, korzystają z translatorów do tłumaczenia wiadomości na język polski, dlatego w mailach można zauważyć takie nietypowe zwroty jak "potwierdzić sprzedaż" zamiast "potwierdź sprzedaż".

Niestety nasza czytelniczka boleśnie przekonała się o skali przeprowadzanych oszustw. Na spreparowanych przez oszustów stronach, często kryją się formularze służące im do zbierania szczegółowych danych. Nie przeczuwająca niebezpieczeństwa ofiara, podając swoje dane osobowe czy te służące do logowania się do bankowości internetowej, ryzykuje nie tylko utratą oszczędności.