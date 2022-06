Oszustwo "na Vinted". Pani Ewa rozpoznała podstęp

Internetowe oszustwa przyjmują przeróżne formy , a wiele z nich dotyczy szeroko rozumianej sprzedaży. Rzekomo zainteresowany produktem kupujący kontaktuje się ze swoją potencjalną ofiarą i manipuluje rozmową tak, by sprzedający docelowo kliknął przesłany fałszywy link. W tym przypadku "oferta" była odpowiedzią na ogłoszenie w serwisie Vinted , toteż adres docelowej strony stara się udawać ten autentyczny - warto zwrócić uwagę na domenę myvinted[.]dostava.

"Wczoraj w kilka minut dwie Panie niby zakupiły mój kombinezon, poprosiły o maila. Przysłały link do logowania się z pełnymi danymi (PESEL, PIN), ale ja od razu wyczułam, że to oszustwo" - pisze do nas pani Ewa, załączając zrzuty ekranu. Jak widać na obrazku, w tym przypadku fałszywa strona jest przygotowana z dbałością o szczegóły. Pomijając oczywiste wykorzystanie wizerunku firmy Vinted, strona może sprawiać wrażenie autentycznej. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym jest wspomniany adres.