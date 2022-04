Kolejne oszustwo "na Vinted". Nowa metoda zbiera żniwo

Spłynęło do nasz zgłoszenie od zaniepokojonej czytelniczki, która sprzedała jeden z swoich przedmiotów. Tym razem, zamiast próby przejęcia danych poprzez podesłanie łącza do spreparowanej strony w rozmowie, oszuści postanowili podszyć się pod oficjalne, automatycznie rozsyłane przez Vinted wiadomości e-mail.

Z treści napisanej łamanym językiem polskim wynikało, że po kliknięciu w łącze i podaniu danych do banku, sprzedawczyni będzie mogła uzyskać pieniądze za sprzedaną torebkę. W rzeczywistości jednak, jak można się spodziewać, link prowadzi do specjalnie spreparowanej strony, która służy do pozyskiwania danych, za pomocą których przestępcy będą mogli uzyskać dostęp do bankowości elektronicznej.