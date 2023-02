Powstał ogromny laptop. Co potrafi ten gigant?

Zaprezentowano prawdopodobnie największy laptop na świecie. Pod pachę go nie weźmiesz, ale skutecznie zawstydzisz nie jeden monitor. To "maleństwo" dysponuje ekranem 43-cale i waży 45 kilogramów. Jak powstał, co potrafi i na jakie okazje przyda się taki gigant wśród laptopów?