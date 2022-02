Qubes OS 4.1.0 wydany. Stabilna wersja z nową infrastrukturą i szablonami Gentoo

System Qubes zbudowany jest z bezpiecznie izolowanych komponentów zwanych qube, których użytkownik może stworzyć nieskończoną ilość. Przykładowo, można stworzyć osobny komponent do pracy, osobisty, do przeglądania sieci czy wykonywania innych czynności. Jeżeli dany qube zostanie naruszony, wszystkie inne pozostaną bezpieczne.

W najnowszym wydaniu systemu, Firewall Qubes został przerobiony, aby był bardziej skuteczny. Dodatkowo opcjonalny pakiet qubes-remote-support jest teraz dostępny z repozytoriów. Twórcy zaktualizowali także Xen do wersji 4.14, Dom0 do Fedory 32 oraz środowisko graficzne uaktualnione do Xfce 4.14.