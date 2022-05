Ubuntu otrzymało krytyczną aktualizację. Załatano trzy luki w jądrze

Doniesienia 9to5Linux wskazują, że poprawka naprawia luki CVE-2022-29581 , CVE-2022-30594 oraz CVE-2022-1116 . Dwie z nich miały wysoki priorytet konieczności zaadresowania problemu ze względu na możliwość eskalację uprawnień do roota.

Specjalista Kyle Zeng, badający problem CVE-2022-29581, odkrył, że w wybranych sytuacjach w jądrze Linuksa nie wykonuje się poprawnie zliczanie odwołań, co prowadzi do powstania luki typu use-after-free. Atakujący może ją wykorzystać do spowodowania odmowy usługi lub wykonania dowolnego kodu.