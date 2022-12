Rekord świata w overclockingu. Osiągnięcie Asus ROG

ASUS Republic of Gamers ma powody do świętowania. Firma pochwaliła się, że jej overclockerzy ustanowili rekord świata. Udało im się bowiem przełamać na procesorze 13. generacji Intel Core i9-13900K barierę częstotliwości 9 GHz, uzyskując dokładnie 9,008 GHz, wykorzystując do tego sprzęt oparty o płytę główną ROG Maximus Z790 Apex.