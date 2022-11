Próbował przemycić nóż na pokład samolotu. Ukrył go w laptopie

Jak podaje portal hothardware mężczyzna zwrócił uwagę ochrony, gdy podczas skanowania bagażu funkcjonariusz skanera zauważył w bagażu przedmiot wyglądający na nóż. Funkcjonariusze po przejrzeniu zawartości torby noża nie znaleźli, toteż zaczęli prześwietlać przedmioty osobno. Okazało się, że poszukiwany nóż znajdował się w laptopie, a dokładniej był przyklejony do spodniej części obudowy.

Warto zaznaczyć, że różne materiały w różnym stopniu absorbują promieniowanie rentgenowskie, toteż tutaj stal była widoczna, nawet gdy była ukryta pod warstwą aluminium lub plastiku. Jak przyznała agencja, właściciel laptopa początkowo zaprzeczał jakoby wiedział o nożu, ale po rozebraniu laptopa przyznał, że należy do niego. Mężczyźnie grozi grzywna w zależności od kwalifikacji czynu od 390 dolarów do 10 700 dolarów.

Mimo iż na zdjęciach nie widać wiele, to np. sama bateria od G-Style Ltd. wskazuje na sprzęt od Gigabyte. Z kolei sam wewnętrzny layout bardzo przypomina ten stosowany w laptopach Gigabyte Aero. Po dodatkowym zbadaniu sprawy możemy z całą pewnością stwierdzić, że jest to jakaś z konfiguracji Gigabyte Aero 15 XB z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 2070 i procesorem Intel Core 11. generacji. Warto zaznaczyć, że sztuka przejęta przez Agencję wygląda na zaniedbaną, o czym świadczy mocno zakurzony układ chłodzenia.