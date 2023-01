Rosyjska farma trolli. Ukraiński nalot ujawnił szwedzkie karty SIM

Z opublikowanego przez ukraińską policję filmu rzeczywiście wynika, że wśród kart SIM są te od szwedzkich firm Comviq i Lycamobile , na których opakowaniach znajduje się tekst w języku szwedzkim. Comviq, należący do firmy Tele2, podejrzewa, że jego abonamenty zostały wykorzystane do działalności przestępczej w fabrykach trolli.

"Możemy założyć, że karty Comviq zostały wykorzystane do czegoś, co jest działalnością przestępczą w tych fabrykach" – stwierdził Fredrik Hallstan kierownik ds. komunikacji Tele2 w rozmowie z SVT.

Niewykluczone, że rosyjskie trolle wykorzystały fakt oferowania darmowych połączeń z i na Ukrainę, udostępnionych przez Comviq, aby ułatwić komunikację osobom uciekającym przed wojną. "Jeśli zostało to wykorzystane i nadużyte w czymś, co można uznać za działalność przestępczą, to oczywiście traktujemy to bardzo poważnie" – podreślił Hallstan.