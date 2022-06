Anonymous znowu zadali cios. Padła kolejna rosyjska strona rządowa

Anonymous za pośrednictwem Twittera poinformowali o ataku na oficjalną witrynę internetową rosyjskiej Federalnej Służby Celnej - customs.gov[.]ru. Zrobili to w swoim stylu, posługując się określeniem "tango down", które jest przenośnią zaczerpniętą z gwary wojskowej i w najprostszym tłumaczeniu oznacza, że wróg lub cel został wyeliminowany. Sprawdziliśmy i strona faktycznie nie odpowiada (stan na godzinę 13:00).

To kolejny tego typu cyberatak przeprowadzony przez haktywistów z kolektywu Anonymous w ostatnim czasie. Tworzące go osoby już dawno zapowiedziały, że będą kontynuować swoje działania do momentu zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę i wycofania się z jej terytorium ostatniego rosyjskiego żołnierza.