Sklep Google Play i trojan w 50 tys. telefonów. Kradnie PIN-y i hasła

Czas przeszły jest nieprzypadkowy, bo obecnie aplikacja nie jest już dostępna w Google Play. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie zniknęło - wszyscy, którzy pobrali program wcześniej, powinni go usunąć ze smartfonów na własną rękę. Stosowanie dropperów pozwala atakującym oszukiwać systemy automatycznej analizy bezpieczeństwa w Google Play. Aplikacja z pozoru jest bezpieczna - szkodliwy kod zostaje dopiero z czasem pobrany do pamięci telefonu.