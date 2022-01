Ostrzeżenie o szkodliwej aplikacji w Sklepie Play pojawiło się na twitterze SecneurX. Mowa o Wallpaper Spirit - teoretycznie prostym programie do przeglądania i pobierania tapet na smartfon. W chwili wykrycia w Sklepie Play mógł mieć kilkaset pobrań - widniejąca na zrzucie ekranu etykieta "100+ downloads" oznacza, że było ich ponad 100 (ale wiadomo też, że mniej niż 500 z uwagi na kolejny próg takiej informacji w Sklepie Play).

Analiza pokazała, że w aplikacji zaszyty był kod trojana bankowego Joker. To popularne szkodliwe oprogramowanie, które wykorzystywane jest przez atakujących do przejmowania prywatnych informacji użytkownika smartfonu. Możliwe jest między innymi odczytywanie treści SMS-ów oraz kontaktów z książki adresowej, ale także zapisywanie ofiary do niechcianych usług premium, za które będzie musiała dodatkowo zapłacić.