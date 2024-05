Z agenta EDR zrobić zaawansowane malware i wykorzystać je przeciwko firmom – luźne przemyślenia

Zatem jeżeli takie informacje można przechwycić, to można je też w odpowiedni sposób "przeczytać" i wysłać do zdalnej maszyny.

Ostatnio hakerzy najczęściej włamują się poprzez luki w oprogramowaniu VPN lub w oprogramowaniu do zdalnego dostępu – patrz ostatnie włamania do firm poprzez luki w VPN Ivanti i Palo Alto.

Kolejnym problem jest dostęp pracowników do zasobów, do których dostępu mieć nie powinni.

Co trzecia firma przyznała się (30 proc.), że ich pracownicy przełączają się pomiędzy co najmniej sześcioma sieciami tygodniowo. Tutaj EDR-XDR nie pomoże, trzeba będzie wdrożyć rozwiązania domenowe nadające dostęp pracownikom do zasobów, do których dostęp mieć powinni i nic ponad to. Trzeba rejestrować sesje logowania, wykorzystywać co najmniej podstawowy 2FA, ponieważ samo hasło może być niewystarczające.