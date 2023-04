CERT Orange Polska opublikował raport. Niektóre liczby zaskakują

O przykłady nietrudno - phishing to choćby wszystkie fałszywe e-maile prowadzące do wyłudzenia danych logowania do bankowości, co zmierza do kradzieży pieniędzy z konta ofiary. Jak wynika z danych CERT Orange Polska, znakomita większość incydentów bezpieczeństwa to wypadkowa hakowania, zastosowania złośliwego oprogramowania i socjotechniki przez atakujących. Znacznie rzadziej problemem jest fizyczny dostęp do sprzętu i samo środowisko.