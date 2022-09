Samsung ponownie zhakowany. Firma wyjawia, jakie dane wyciekły

Firma poinformowała również, że pozostaje w kontakcie z klientami, których dotyczył atak. Na razie nie zaleca podejmowania żadnych drastycznych działań. Sugeruje natomiast zachowanie ostrożności, ponieważ wykradzione dane mogą posłużyć podczas kolejnych ataków. Warto uważać m.in. na podejrzane wiadomości proszące o podanie danych osobowych, odsyłające do stron internetowych, które wymuszają wpisanie takich danych i na podejrzane wiadomości e-mail z załącznikami do pobrania.

Zalecenia giganta technologicznego są spójne z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, które mogą uchronić nas przed utratą wrażliwych danych typu login i hasło do bankowości internetowej czy dostęp do mediów społecznościowych. Warto również pamiętać, że wiele firm - zarówno działających w skali lokalnej, jak i globalnej - niemal codziennie mierzy się z atakami mającymi na celu przejęcie ich baz danych. Niektóre z nich kończą się sukcesem, co może sprawić, że nasze dane będą (lub już są) łatwo dostępne w sieci. Właśnie dlatego warto zastanowić się, jakie dane udostępniamy, gdzie, po co i czy zawsze jest to konieczne.