SMS-y do Rosjan z prawdą o wojnie. Wysłano już 30 mln wiadomości

Warto wspomnieć, że osoby stojące za tą akcją nie ukrywają, że działają z terytorium Polski. Niedawno informował o tym amerykański dziennik "The Wall Street Journal", który uzyskał komentarz od jednego z programistów ze Suad303 pod warunkiem nieujawniania jego tożsamości. "Naszym celem było przebicie się przez cyfrową ścianę putinowskiej cenzury i zapewnienie, aby Rosjanie nie byli całkowicie odcięci od świata i realiów tego, co Rosja robi w Ukrainie" – wyjaśnił rozmówca gazety.

Według "WSJ" grupa pozyskała ok. 20 milionów numerów telefonów komórkowych i blisko 140 milionów adresów e-mail należących do rosyjskich firm i osób prywatnych . Pierwotnie przygotowana do wysyłki wiadomość w języku rosyjskim brzmiała następująco:

Obecnie na stronie można wygenerować komunikaty o różnej treści. Wciąż sprowadzają się one jednak do tego samego – informowania Rosjan o tym, co rzeczywiście dzieje się w Ukrainie. Dodajmy, że nazwa grupy – Squad303 – nawiązuje do legendarnego polskiego Dywizjonu 303, a strona 1920.in odnosi się do daty bitwy polsko-bolszewickiej.