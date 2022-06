SMS z bonusem 500 PLN. Nadawca nie ma dobrych intencji

Wśród konsumentów rozesłano wiadomości SMS informujący o możliwości uzyskania bonusu w wysokości 500 złotych. Miałby on być nagrodą za duży wolumen transakcji. Jak nie trudno się domyślić - w rzeczywistości promocja nie istnieje, a sama wiadomość jest mało wyrafinowaną próbą oszustwa. W przypadku poniższego SMS-a można to było łatwo stwierdzić. Wiadomość zawiera liczne błędy, łącznie z literówką w nazwie banku, co zawsze powinno zwrócić naszą uwagę.

Tego rodzaju wiadomości mogą w przyszłości otrzymać także klienci innych banków, dlatego lepiej zawczasu zapisać sobie w pamięci, że jest to popularny schemat oszustwa. Pod spreparowanymi linkami, zamiast faktycznej strony Santandera, kryją się najczęściej fałszywe formularze, zachęcające do podania danych logowania do bankowości elektronicznej. Dzięki nim przestępcy zbierają komplet danych od danej osoby, a z jego pomocą są w stanie nie tylko przejąć dostęp do konta i wykraść z niego wszystkie pieniądze.