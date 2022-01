Stracił majątek w wyniku oszustwa na giełdzie kryptowalut. Policja ostrzega

Rosnąca wartość rynku kryptowalut ciągle przyciąga osoby szukające szybkiego zysku. Niestety, podobnie jak w przypadku każdej inwestycji obiecującej wysokie zyski, łatwo w tym przypadku równie szybko stracić zainwestowane pieniądze. Dodatkowo kryptowaluty to temat wciąż świeży dla większości osób, co z kolei wykorzystują oszuści .

Mężczyzna został zachęcony do zainstalowania specjalnej aplikacji, dzięki której oszuści uzyskali dostęp do jego danych osobowych oraz przechwycili login i hasło do konta bankowości internetowej. Dla uwiarygodnienia całej historii spreparowali również stronę internetową, na której mężczyzna mógł sprawdzać "wyniki inwestycji".